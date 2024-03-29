Казанцам предлагают вакцинировать домашних кошек и собак в эти выходные

news_top_970_100
Город
29 марта 2024  15:39
Автор:
Эндже Гарафиева

В последние выходные марта — субботу и воскресенье — в Советском районе города Казани развернётся пункт вакцинации домашних питомцев.

Вакцинировать желательно всех собак и кошек вне зависимости от их образа жизни, так как многие смертельные или опасные заболевания можно предупредить простой прививкой.

Процедура бесплатная. В субботу, 30 марта, мобильный пункт приедет в жилой массив Чебакса, ориентир – конечная автобусная остановка с 10:00 до 14:00.

В воскресенье, 31 марта, будет работать две бригады. В жилом массиве Карьер у мечети «Кулдус» с 10:00 до 12:00 и в жилом массиве Нагорный с 10:00 до 14:00 по адресу: ул.Машиностроителей, 61.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Казань станет пилотной площадкой для тестирования сетей 5G
Казанцам предлагают вакцинировать домашних кошек и собак в эти выходные
Только до 31 марта 600 000 рублей единовременно
В Татарстане зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
Около полутысячи волонтеров вышли на улицы с призывом проголосовать за благоустройство Татарстана
В Татарстане за несколько лет нацпроекты реализовали на 180 млрд рублей
Двух девочек-пешеходов сбили на улице Фучика в Казани
Опубликованы эскизы нового Детского парка на Набережной Казанки