Казанцам предлагают вакцинировать домашних кошек и собак в эти выходные

В последние выходные марта — субботу и воскресенье — в Советском районе города Казани развернётся пункт вакцинации домашних питомцев.

Вакцинировать желательно всех собак и кошек вне зависимости от их образа жизни, так как многие смертельные или опасные заболевания можно предупредить простой прививкой.

Процедура бесплатная. В субботу, 30 марта, мобильный пункт приедет в жилой массив Чебакса, ориентир – конечная автобусная остановка с 10:00 до 14:00.

В воскресенье, 31 марта, будет работать две бригады. В жилом массиве Карьер у мечети «Кулдус» с 10:00 до 12:00 и в жилом массиве Нагорный с 10:00 до 14:00 по адресу: ул.Машиностроителей, 61.