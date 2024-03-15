Казанцам предложили самим выбрать, какие общественные пространства появятся в 2025 году

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Республика
15 марта 2024  17:04
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане началось открытое голосование по благоустройству городской среды. Жители республики выбирают, какие общественные пространства могут появиться в 2025 году.

Для этого, необходимо зайти на сайт gorodsreda.tatar.ru и выбрать понравившиеся парки, набережные и скверы. Здесь же можно определить топ-200 площадок для участия в программе «Наш двор». Голосующему должно быть не меньше 14 лет. 

В прошлом году в таком голосовании принимали участие больше 360 тысяч татарстанцев. Всего за 9 лет удалось развить почти 400 пространств и 4,3 тысячи дворовых территорий. 

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