Казанцам рекомендовали жить не менее 80 лет: что изменили в Стратегии развития города

Депутаты считают, что достичь этого показателя реально, поскольку у казанцев растет интерес к спорту и здоровому образу жизни. Сейчас средняя продолжительность жизни жителя Казани составляет 76 лет.

Ключевые направления для качества жизни – в приоритете

- Стратегия – это документ, в котором заложены потенциально возможные пути достижения наших зачастую амбициозных целей, – отметил в своем выступлении на сессии Казгордумы мэр Казани Ильсур Метшин. – Такие проекты, как «Доступная среда» или стандарты умного города, обязательно должны быть выделены в задачах и целях стратегии. Мы выявляем и стараемся максимально продвигать решения и проекты, которые обеспечат прогресс сразу по многим направлениям: социальному, экологическому, экономическому.

Стратегия социально-экономического развития Казани до 2030 года принята в 2016 году. Именно в этом документе определены ключевые направления развития города на следующие 15 лет, сформулированы конкретные задачи и сроки их выполнения.

Однако произошедшие за минувшие годы события заставляют обновлять поставленные перед городом задачи, чтобы идти в ногу со временем. Такие факторы привел в своем отчетном докладе о развитии Казани в социально-экономической сфере заместитель руководителя горисполкома столицы Татарстана Ильдар Шакиров.

К 2030 году доля казанцев, систематически занимающихся физкультурой и спортом, превысит 75%

По основным направлениям стратегии, несмотря на напряженную экономическую ситуацию, Казани удается достигать целевых показателей, отметил замруководителя горисполкома.

Так, за период с 2016 года численность населения Казани выросла на 25 тыс. человек. И самое главное – уже сейчас продолжительность жизни казанцев превысила 76 лет, хотя при разработке стратегии этот показатель прогнозировался к 2030 году.

- Теперь мы ставим перед собой действительно амбициозную задачу – увеличить продолжительность жизни к 2030 году в Казани до 80 лет, – заявил Ильдар Шакиров.

Тем более что предпосылки для этого есть – у казанцев растет интерес к спорту и здоровому образу жизни. Сейчас в Казани уже более половины жителей на регулярной основе занимаются спортом, напомнил замруководителя горисполкома.

Этому способствует создание условий для занятий спортом – за пять лет в столице Татарстана построили 134 спортивных объекта. К 2030 году, согласно базовому сценарию значения ключевых индикаторов, доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, превысит 75%.

За пять лет построено 13 школ и 33 детсада

Большое внимание в течение прошедших пяти лет уделялось созданию дополнительных дошкольных мест. В этом Казани помогли национальные проекты и региональные программы.

- Эти программы позволили нам за пять лет построить 33 новых детских сада на 7,5 тыс. мест и капитально отремонтировать еще 58 учреждений, – сообщил Шакиров.

Помимо детсадов за пять лет в Казани построили 13 школ для более 15 тысяч учащихся.

- Последовательная работа, направленная на обеспечение школьников комфортными условиями для учебы, позволяет казанскому образованию соответствовать самым высоким стандартам, – отметил замруководителя горисполкома. – Сбалансированное горячее питание, здоровьесбережение и занятия спортом – вот факторы, которые в том числе влияют на качество образования.

Каждому казанцу – по 33 квадратных метра жилья

Ильдар Шакиров сообщил и о результатах работы по развитию общественных пространств: за пять лет создано и реконструировано 24 объекта.

Также весомы и результаты работы строительного комплекса. За прошедшие пять лет в Казани построено 4 млн 400 тыс. кв. м жилья, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, увеличилась по сравнению с 2016 годом на 9% и составила 27 кв. м. К 2030 году этот показатель планируется довести до 33 кв. м.

Однако на фоне этих позитивных результатов просел один из важных секторов экономики столицы Татарстана – туризм. По итогам девяти месяцев текущего года Казань посетили около 2,5 млн туристов, тогда как в допандемийный 2019 год – 3,5 млн туристов. Целевой показатель стратегии – увеличить к 2030 году количество туристов до 5 млн в год.

- В соответствии с национальными целями индикаторы жизни не только меняются, но и вводятся новые, – обратил внимание Ильдар Шакиров.

К таким индикаторам можно отнести долю многоквартирных жилых домов, оснащенных системами видеонаблюдения, реализацию базовых и дополнительных требований к стандарту умного города, индекс качества городской среды.

Отдельный раздел стратегии будет посвящен развитию цифровой экономики. Также в ходе обсуждения депутатами принято решение расширить в документе раздел, посвященный доступной среде. Продолжится и работа по социализации жителей с ограничениями по здоровью.

Однако Ильсур Метшин призвал уделять внимание не только экономическим показателям, но и уровню качества жизни горожан.

- Важно уходить от парадигмы первичности развития экономики и на первое место ставить качество жизни, создание возможностей для самореализации каждого. Более экологичное производство, более социальные проекты по развитию человеческого капитала – от студента до высококлассного специалиста, эффективность управления – все это находит отражение в Стратегии социально-экономического развития Казани до 2030 года, – подытожил глава города.