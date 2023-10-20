Жителей Татарстана обучают азам онлайн-продаж

Благодаря полученным знаниям татарстанцы смогут больше продавать через интернет.

Республика
20 октября 2023  19:34
Автор:
Дмитрий Смирнов

Центром «Мой бизнес» были организованы бесплатные мастер-классы для всех желающих, на которых рассматривались варианты размещения на электронных торговых площадках. Проект получил название «Формула успеха в eCommerce». Это одна из составных частей реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого Министерством экономики РТ.  

Так, сегодня более 100 казанцев приняли участие в мастер-классе по развитию интернет-торговли. Мероприятие стало завершающим в серии из мастер-классов, прошедших в сентябре-октябре на территории девяти муниципалитетов республики. А всего в данных мероприятиях приняло участие более 860 жителей Лаишевского, Кукморского, Нижнекамского, Бугульминского, Арского, Зеленодольского и Менделеевского районов, а также Казани и Набережных Челнов.

В ходе мастер-классов эксперты рассказывали об особенностях онлайн-торговли на различных площадках, поделились своим опытом по привлечению покупателей и выстраиванию эффективной логистической схемы. В конце они ответили на вопросы участников. 

«Мы видим большой интерес татарстанцев к теме интернет-торговли и повышению продаж в сети. Уверена, что полученная участниками мастер-классов информация поможет им быстрее и легче освоить новые для себя каналы продаж», - отметила первый заместитель министра экономики РТ – директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова. 

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