Казанцев предупредили об усилении горения факела на «Казаньоргсинтез»

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Город
17 сентября 2024  10:26
Автор:
Эндже Гарафиева

«Казаньоргсинтез» приступил ко второму этапу планового остановочного ремонта, который продлится до октября. В связи с этим, жителей города предупреждают о возможном усилении горения заводского факела на начальном и завершающем этапах работ.

Как сообщает пресс-служба предприятия, усиление горения факела – нормальное явление, связанное с технологическими особенностями проведения ремонтных работ. За состоянием атмосферного воздуха ведется постоянный мониторинг силами собственной лаборатории и с помощью специальных датчиков.

В этом году ремонтные работы на «Казаньоргсинтезе» впервые проходят с использованием цифровой платформы «Горизонт». Система позволяет в режиме реального времени отслеживать ход ремонта, анализировать эффективность выполнения работ.

В рамках остановочного ремонта, который затронет производства пиролиза, полиэтилена и энергопроизводства, планируется отремонтировать 216 единиц динамического оборудования, провести очистку 426 теплообменников, холодильников и колонн, проверить 626 пружинных предохранительных клапанов и провести ревизию трубопроводов и ремонт изоляции.

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