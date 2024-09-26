Казанцев предупреждают о сильном ветре и заморозках

По прогнозам синоптиков, в ночь на 27 сентября в отдельных районах Татарстана, в том числе и в Казани, температура воздуха может опуститься до -1 градуса.

Днем столбики термометров поднимутся выше нуля, однако сохранится сильный ветер. Его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду, а в Казани - до 15 метров в секунду.

В связи с этим МЧС Татарстана рекомендует жителям республики соблюдать меры безопасности. В частности, во время сильного ветра не рекомендуется находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, остановками общественного транспорта. Лучше всего переждать непогоду в помещении.