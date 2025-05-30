Казанцев приглашают на бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ

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Город
30 мая 2025  12:14

30 мая на пешеходной улице Баумана у знаменитых городских часов с 13:00 до 17:00 будет работать мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. Акция организована благотворительным фондом «Новый век» совместно с Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИДом при поддержке гранта Раиса Татарстана.

Каждый желающий сможет абсолютно бесплатно и анонимно проверить свой ВИЧ-статус. На месте будут дежурить медицинские специалисты и социальные работники, готовые проконсультировать по всем вопросам профилактики и диагностики ВИЧ-инфекции.

Мероприятие проводится в рамках просветительского проекта «Тест на ВИЧ – знаний больше, рисков меньше», направленного на повышение осведомленности граждан о важности регулярного тестирования. По данным организаторов, раннее выявление инфекции позволяет своевременно начать лечение и значительно улучшить качество жизни.

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Казанцев приглашают на бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ
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