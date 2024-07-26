Казанцев приглашают на экосубботник у озера Кабан

В Казани 27 июля пройдет экологический субботник «Парковые герои», участником которого может стать каждый желающий. На этот раз добровольцев ждут на набережной озера Нижний Кабан, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В программе субботника уборка мусора вдоль береговой линии, очистка фито-очистных сооружений, благоустройство зеленой зоны. Всех участников ждут бонусы от сервиса «Другое дело» – за активность можно будет получить баллы, которые потом обмениваются на призы. Курировать мероприятие будет специалист компании «Реновация» Валентина Валиахметова.