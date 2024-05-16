Казанцев приглашают на кулинарные мастер-классы

Прямо на площадке KazanForum 2024 - турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова, который проходит с 15 по 17 мая. Он собрал более 100 кулинаров из 13 стран в МВЦ «Казань Экспо». На сегодня уже готовы восемь боксов, в которых мастера будут создавать свои кулинарные шедевры.

Один из главных организаторов мероприятия, президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов отметил, что этот турнир имеет свою уникальную особенность, а именно: изготовленные в ходе кулинарных соревнований блюда смогут попробовать все желающие, а не только члены жюри. Это будет настоящий праздник вкуса для тех, кто посетит в эти выходные площадку форума. Дегустация будет проходить 18 мая с 11 до 16 часов, а 19 мая - с 11 до 13 часов. Стоит учесть, что она будет платной и количество блюд ограниченно.

«Мы уже семь лет проводим кулинарный конкурс поваров имени Ахметзянова. В этом году он стал международным. Татарстан будет представлять Россию. Форум посвящен исламскому миру, поэтому будет представлена и татарская кухня», - рассказал ресторатор.

Также Гаязов анонсировал благотворительное мероприятие - мастер-класс для детей с инвалидностью по приготовлению эчпочмаков. Он состоится в рамках турнира завтра, 17 мая, в 11 часов. Специально приглашенный повар будет готовить традиционное татарское блюдо вместе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Михаил Шарипов рассказал, что на турнире будут представлены кухни таких стран, как Азербайджан, Малайзия, Сенегал, Тунис, Алжир, Марокко, ну и, конечно, блюда российской кухни.

Президент Кулинарной ассоциации Азербайджана, президент Мирового исламского кулинарного сообщества, почетный член WACS и по совместительству главный судья предстоящих соревнований Тахир Амирасланов отметил, что турнир имени Ахметзянова по-своему уникален. Он предложил масштабировать этот опыт на другие страны. По словам азербайджанского шеф-повара, кухня - это важнейший элемент национальной культуры. Гибель этноса начинается с утрачивания национальных блюд, считает эксперт. Поэтому очень важны такие турниры, пропагандирующие разнообразие культур, не позволяющие их забыть.

Также Амирасланов добавил, что на турнире будет мастер-класс по приготовлению азербайджанских десертов. «Мы договорились с организаторами. Со мной приехал кондитер, который проведет мастер-класс по азербайджанским кондитерским изделиям. Можно поучаствовать, научиться, попробовать вместе с мастером высокого уровня», - раскрыл подробности спикер.

Генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова отметила: мастер-классы по кухням народов мира будут проходить по два раза каждый день. «Они доступны для всех желающих. Будут представлены кухни разных народов мира, а также выступят артисты нашей республики», - рассказала она.

Но основная программа мероприятия рассчитана все-таки на профессиональных поваров. Для них тоже будут организованы мастер-классы, но с более высоким уровнем подачи материала. После этого участники получат сертификат о дополнительной подготовке, который поможет в их карьерном росте.