Казанцев приглашают на лыжный турнир и вечеринку на катке

Жителей Казани и гостей города в последний день новогодних каникул приглашают на лыжный турнир и мастер-классы для детей по фигурному катанию. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

Лыжный турнир и мастер-классы проходят на Гаврилова и в парке «Черное озеро» проходят с 11 утра.

Вечернюю программу откроет новогоднее шоу в парке «Крылья Советов», она начнется в 16.00.

А вот вечеринка на катке «Черное озеро» стартует в 18.00, где жители и гости смогут отдохнуть и проводить последний день новогодних каникул.

С более подробной афишей мероприятий можно ознакомиться на сайте мэрии города.