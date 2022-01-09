 Казанцев приглашают на лыжный турнир и вечеринку на катке
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Казанцев приглашают на лыжный турнир и вечеринку на катке

В последний день новогодних каникул для детей проведут мастер-класс по фигурному катанию и покажут театрализованные представления.

Город
9 января 2022  10:53

Жителей Казани и гостей города в последний день новогодних каникул приглашают на лыжный турнир и мастер-классы для детей по фигурному катанию. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана. 

Лыжный турнир и мастер-классы проходят на Гаврилова и в парке «Черное озеро» проходят с 11 утра. 

Вечернюю программу откроет новогоднее шоу в парке «Крылья Советов», она начнется в 16.00.

А вот вечеринка на катке «Черное озеро» стартует в 18.00, где жители и гости смогут отдохнуть и проводить последний день новогодних каникул. 

С более подробной афишей мероприятий можно ознакомиться на сайте мэрии города. 

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