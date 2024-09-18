Казанцев приглашают на «марафон чистоты» на озере Изумрудное

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Город
18 сентября 2024  18:11
Автор:
Эндже Гарафиева

В преддверии осенних холодов, 21 сентября, на озере Изумрудное в поселке Юдино пройдет центральный субботник «Зеленая Россия» в формате квест-игры. Мероприятие организовано Минэкологии РТ в рамках всероссийской акции «Вода России» и национального проекта «Экология».

Участники «Марафона чистоты» не только примут участие в уборке пляжа, но и будут соревноваться в скорости сбора мусора, разделяя его на фракции. Победителей ждут приятные призы и, конечно, ощущение выполненного долга перед природой.

А чтобы субботник был не только полезным, но и увлекательным, организаторы подготовили богатую программу. Гостей ждет концерт, полевая кухня, интерактивные площадки и виртуальный кинотеатр, в котором можно будет «погрузиться» в красоту Байкала, Сулакского каньона, Горного Алтая, рек Невы и Ладоги, а также Карелии.

«Виртуальный кинотеатр» – это часть эколого-просветительского тура Росводресурсов, который нацелен на популяризацию бережного отношения к водным ресурсам страны.

Чтобы принять участие в субботнике, нужно зарегистрироваться на сайте до 12:00 19 сентября, создать команду из 4 человек и не забыть про удобную обувь и одежду. В день мероприятия будет организован трансфер до места проведения субботника, а необходимый инвентарь выдадут на месте.

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