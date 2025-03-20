Казанцев приглашают на Науруз

В эту субботу, 22 марта, в Казани состоится республиканский праздник тюркских и иранских народов «Науруз». Гостей ожидают народные игры, концерт и выставка-ярмарка изделий народных промыслов.

На мероприятии представители различных национальностей продемонстрируют культурное многообразие и традиции своих народов. Среди участников будут татары, турки, азербайджанцы, афганцы, башкиры, дагестанцы, иранцы, казахи, буряты и другие. Празднование начнется в 11:00 и продлится до 15:00 на территории Казанского ипподрома по адресу: проспект Альберта Камалеева, 27/1, сообщили в Министерстве культуры РТ.

На празднике будут организованы интерактивные площадки и выставка-ярмарка изделий народных промыслов и ремесел. Гости смогут насладиться многонациональной концертной программой, принять участие в традиционных играх и конкурсах «Науруз гузәле» и «Науруз батыр».

Особое внимание будет уделено национальному блюду праздника — плову, приготовленному по рецептам различных тюркских народов. Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры РТ, Ассамблея народов Татарстана и Дом дружбы народов Татарстана.

Проведение таких культурных событий соответствует целям федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Для удобства гостей предусмотрены парковки у Конного клуба (улица Патриса Лумумбы, 47а) и возле строительного гипермаркета «Максидом» (проспект Альберта Камалеева, 44).