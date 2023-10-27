Казанцев приглашают на Суперфинал фестиваля ГТО

Спортивный праздник пройдет завтра, 28 октября, в спортзале «Трудовые резервы». В Суперфинале фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО примут участники летнего и зимнего сезонов.

Город
27 октября 2023  11:44
Автор:
Владислав Косолапкин

Вот список победителей летнего фестиваля: Зеленодольский район, Нурлатский район, Сабинский район, Альметевск, Казань и Набережные Челны. А вот победители зимнего фестиваля: Казань, Альметьевск, Нижнекамск, Актанышский район, Дрожжановский район и Сабинский район.
Участников ожидают упражнения Комплекса ГТО на гибкость, скорость, меткость и силу. Суперфинал фестиваля начнется с торжественного открытия в 10:00.

Благодаря национальному проекту "Демография" в Татарстане построено более 60 объектов. Площадки ГТО, модульный спортивный зал, умные площадки и другие виды спортивных объектов. Приобретается спортивное оборудование и инвентарь для спортивных учреждений. Главная цель - увеличение количества татарстанцев занимающихся физкультурой и спортом.

Напомним, на форуме «Россия – спортивная держава» президент России Владимир Путин поддержал инициативу объявить 2024 год – Годом спорта в стране.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани на ноябрьские праздники изменится режим работы подразделений ГИБДД
34% татарстанцев вакцинировались от гриппа
Росгвардейцы не позволили мужчине украсть инструменты из частного дома в Казани
В Татарстане экс-директор учреждения предстанет перед судом за мошенничество
В Казани водитель сбил 8-летнего ребенка и скрылся с места ДТП
В РТ пройдет первый конкурс «Лучший молодой преподаватель года»
Казанцев приглашают на Суперфинал фестиваля ГТО
В Алексеевском хранят традиции узорного ткачества и изумляют колокольным звоном
В Алексеевском хранят традиции узорного ткачества и изумляют колокольным звоном