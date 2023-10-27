Казанцев приглашают на Суперфинал фестиваля ГТО

Вот список победителей летнего фестиваля: Зеленодольский район, Нурлатский район, Сабинский район, Альметевск, Казань и Набережные Челны. А вот победители зимнего фестиваля: Казань, Альметьевск, Нижнекамск, Актанышский район, Дрожжановский район и Сабинский район.

Участников ожидают упражнения Комплекса ГТО на гибкость, скорость, меткость и силу. Суперфинал фестиваля начнется с торжественного открытия в 10:00.

Благодаря национальному проекту "Демография" в Татарстане построено более 60 объектов. Площадки ГТО, модульный спортивный зал, умные площадки и другие виды спортивных объектов. Приобретается спортивное оборудование и инвентарь для спортивных учреждений. Главная цель - увеличение количества татарстанцев занимающихся физкультурой и спортом.

Напомним, на форуме «Россия – спортивная держава» президент России Владимир Путин поддержал инициативу объявить 2024 год – Годом спорта в стране.