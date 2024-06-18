Казанцев приглашают на вечеринку народной музыки на «Черном озере»

В парке "Черное озеро" завтра, 19 июня, пройдет вечер народной музыки, организованный в рамках проекта "Культурные среды".

Гостей ждет концерт сводного городского оркестра народных инструментов под управлением дирижера Надежды Занозовской. В программе концерта прозвучат известные композиции Антонина Дворжака, Доменико Чимароза, Назиба Жиганова и Салиха Сайдашева.

Помимо музыки, гостей ждут мастер-классы "Корзинка с конфетками", "Цветочная композиция" и другие творческие занятия: лего-конструирование, изготовление свечей из вощины и панно, буккроссинг. Желающие смогут изготовить традиционный мужской головной убор и сфотографироваться на тематической площадке в стиле бохо.