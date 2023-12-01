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Казанцев приглашают на ярмарку товаров ручной работы

Самозанятые республики получат возможность продать свою продукцию в центре Казани.

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Республика
1 декабря 2023  08:27
Автор:
Дмитрий Смирнов

С 22 по 24 декабря у театра Камала пройдет ярмарка, на которой свою продукцию представят самозанятых. Места для торговли будут абсолютно бесплатные. На ярмарке будут продавать сладкие праздничные подарки, шоколад, украшения и одежду с национальным колоритом, ежедневники, открытки и многое другое. Сюда должны съехаться более 200 самозанятых со всего Татарстана. 

Организует это мероприятие Центр «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономики РТ. Новогодняя ярмарка ремесленной продукции самозанятых «Я и есть Татарстан» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».  

За 5 лет действия специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в республике зарегистрировались в качестве самозанятых 299 тысяч человек. По количеству самозанятых Татарстан занимает первое место в ПФО и пятое - по стране, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.  

Для плательщиков налога на профессиональный доход республиканские институты поддержки бизнеса реализуют комплекс мероприятий. Это меры финансовой поддержки - гранты и микрозаймы, а также обучающие программы по продвижению продукции на маркетплейсах, в социальных сетях, по развитию и масштабированию проектов и другие. 

Заявку на участие в ярмарке можно оставить на Цифровой платформе МСП.РФ. Услуга называется «Финансирование участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ».

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» инициирован президентом России Владимиром Путиным. 

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