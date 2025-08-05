Казанцев приглашают в парк «Урам» научиться превращать пластиковые крышки в сувениры

Экстрим-парк «Урам» запускает необычный экологический проект — серию мастер-классов по переработке пластика. Уже 6 августа в павильоне «Экостанция» казанцы смогут своими руками создать уникальные сувениры из переработанных пластиковых крышек.

Организаторы предлагают горожанам не только поучаствовать в творческом процессе, но и принести с собой пластиковые крышки, чтобы наглядно увидеть весь цикл их преобразования в новые изделия. Для участия требуется предварительная регистрация.

Напомним, что 9 августа здесь же стартует «День казанского спорта» с массовой зарядкой и турниром по уличному баскетболу.