Казанцев приглашают в парк «Урам» научиться превращать пластиковые крышки в сувениры

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Город
5 августа 2025  14:43

Экстрим-парк «Урам» запускает необычный экологический проект — серию мастер-классов по переработке пластика. Уже 6 августа в павильоне «Экостанция» казанцы смогут своими руками создать уникальные сувениры из переработанных пластиковых крышек.

Организаторы предлагают горожанам не только поучаствовать в творческом процессе, но и принести с собой пластиковые крышки, чтобы наглядно увидеть весь цикл их преобразования в новые изделия. Для участия требуется предварительная регистрация.

Напомним, что 9 августа здесь же стартует «День казанского спорта» с массовой зарядкой и турниром по уличному баскетболу.

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