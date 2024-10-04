Казанцев просят помочь птицам вальдшнепам

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Город
4 октября 2024  12:01

Осенняя миграция вальдшнепов оборачивается для этих скрытных птиц настоящим испытанием. Запутавшись в лабиринте городских улиц, пернатые путешественники нередко врезаются в здания, получая серьезные травмы.

Именно с такими печальными последствиями столкнулись казанцы, обнаружившие на прошлой неделе на своих подоконниках обессиленных вальдшнепов. К счастью, неравнодушные жители не оставили птиц в беде. Три сигнала о помощи поступило в Госкомитет РТ по биоресурсам.

Специалисты оперативно доставили пострадавших в реабилитационный центр Зеленодольского района, где им оказывается необходимая помощь.

Эксперты напоминают, что во время миграции вальдшнепы могут неожиданно появляться в самых разных районах города. Если вы обнаружили травмированную птицу, сообщите об этом в Госкомитет РТ по биоресурсам.

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Новости
Казанцев просят помочь птицам вальдшнепам
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