Казанцев просят сообщить о зелёной воде из крана

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Город
12 февраля 2024  08:37
Автор:
Эндже Гарафиева

Мэрия Казани предупредила жителей столицы о том, что вода в некоторых домах Вахитовского, Приволжского и Советского районов города может приобрести зеленый оттенок.

Таким образом специалисты «Казанских тепловых сетей» будут определять места утечки теплоносителя. Для этого краситель введут в сетевую воду магистральных тепловодов от Казанской ТЭЦ-1. Отмечается, что этот краситель безопасен и разрешен Роспотребнадзором в качестве индикатора.

При обнаружении зеленой воды горожанам необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу по телефону: +7(843)291-87-95.

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