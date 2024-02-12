Казанцев просят сообщить о зелёной воде из крана

Мэрия Казани предупредила жителей столицы о том, что вода в некоторых домах Вахитовского, Приволжского и Советского районов города может приобрести зеленый оттенок.

Таким образом специалисты «Казанских тепловых сетей» будут определять места утечки теплоносителя. Для этого краситель введут в сетевую воду магистральных тепловодов от Казанской ТЭЦ-1. Отмечается, что этот краситель безопасен и разрешен Роспотребнадзором в качестве индикатора.

При обнаружении зеленой воды горожанам необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу по телефону: +7(843)291-87-95.