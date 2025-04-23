Казанцев с I группой крови приглашают на День донора

24 апреля в Республиканской клинической больнице пройдет специальная акция для обладателей первой группы крови. Доноров ждут с 8:00 до 12:00 в отделении переливания крови по адресу: Оренбургский тракт, 138Б.

Участвовать могут жители Казани старше 18 лет с весом от 55 кг, не имеющие медицинских противопоказаний. Мероприятие приурочено к Национальному дню донора в России.

Как отмечают в пресс-службе РКБ, именно первая группа крови чаще всего требуется при переливаниях. Особенно ценны доноры, готовые сдавать не только цельную кровь, но и плазму.