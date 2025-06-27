Казанцев ждет всероссийский фестиваль рок-музыки «Рок-волна-2025»

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Город
27 июня 2025  10:21

В детском парке «Елмай» 28 июня развернется V всероссийский фестиваль рок-музыки «Рок-волна-2025». На сцене под открытым небом выступят 15 представителей рок-музыки.

Хедлайнерами станут рок-группа LEVEL UP и духовая банда JUST BRASS. Для гостей также подготовили различные мастер-классы и многое другое.

Фестиваль пройдет с 14.00 до 22.00. Вход свободный.

А во дворе Присутственных мест Казанского кремля 28 и 29 июня состоятся показы спектакля в жанре клоунады «Мы из шкафа». Спектакль создан дуэтом артистов жанра клоунады Русланом Риманасом и Аленой Шишкиной в рамках проекта-лаборатории «Мастерская клоуна». 

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