Казанцев ждет всероссийский фестиваль рок-музыки «Рок-волна-2025»

В детском парке «Елмай» 28 июня развернется V всероссийский фестиваль рок-музыки «Рок-волна-2025». На сцене под открытым небом выступят 15 представителей рок-музыки.

Хедлайнерами станут рок-группа LEVEL UP и духовая банда JUST BRASS. Для гостей также подготовили различные мастер-классы и многое другое.

Фестиваль пройдет с 14.00 до 22.00. Вход свободный.

А во дворе Присутственных мест Казанского кремля 28 и 29 июня состоятся показы спектакля в жанре клоунады «Мы из шкафа». Спектакль создан дуэтом артистов жанра клоунады Русланом Риманасом и Аленой Шишкиной в рамках проекта-лаборатории «Мастерская клоуна».