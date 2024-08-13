Казанцев зовут в велозаезд до Малого Голубого озера

news_top_970_100
Город
13 августа 2024  14:40
Автор:
Эндже Гарафиева

Уже в эту субботу, 17 августа, казанские любители велопрогулок смогут присоединиться к увлекательному заезду от поселка Дербышки до Малого Голубого озера.

Маршрут протяженностью 22 км разработал известный велоактивист и путешественник Тим Апелов. Компанию участникам составят велопутешественник Роман Старов и велоблогер Алексей Оносов. Во время поездки они покажут самые интересные места, проведут инструктаж и окажут поддержку. А по завершении маршрута всех ждет освежающее купание в новых купелях на Малом Голубом озере.

В среднем, с учетом остановок, велопрогулка займет 3-4 часа.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане в этом году откроют еще одну платную трассу
«Метроэлектротранс» рассказал казанцам, как ездить в транспорте с собаками
В Казани водитель BMW получил 5 суток ареста за громкий выхлоп
Из Казани в Китай впервые отправили масштабную партию пшеницы в контейнерах
Юбилейный «Ночной велофест» в Казани объединит спорт, музыку и свадебную церемонию
Юбилейный «Ночной велофест» в Казани объединит спорт, музыку и свадебную церемонию
В Менделеевском районе появятся SPA-центр, новая АЗС и расширенное производство
Движение на М-7 в Татарстане будет ограничено ночью 14 августа
Пожароопасный сезон в лесах Татарстана закроют не раньше октября