Казанцев зовут в велозаезд до Малого Голубого озера

Уже в эту субботу, 17 августа, казанские любители велопрогулок смогут присоединиться к увлекательному заезду от поселка Дербышки до Малого Голубого озера.

Маршрут протяженностью 22 км разработал известный велоактивист и путешественник Тим Апелов. Компанию участникам составят велопутешественник Роман Старов и велоблогер Алексей Оносов. Во время поездки они покажут самые интересные места, проведут инструктаж и окажут поддержку. А по завершении маршрута всех ждет освежающее купание в новых купелях на Малом Голубом озере.

В среднем, с учетом остановок, велопрогулка займет 3-4 часа.