Казанцу грозит 5 лет лишения свободы за угон автомобиля

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Город
23 сентября 2024  12:05
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани задержали мужчину, угнавшего автомобиль Лада XRAY. Преступление было совершено в ночь на 20 сентября, а уже утром злоумышленник оказался в руках полиции.

Как сообщили в Управлении МВД России по городу Казани, 56-летний автовладелец обратился в полицию с заявлением об угоне. Мужчина рассказал, что оставил свою машину на улице Восстания, а утром обнаружил пропажу.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, угонщика удалось задержать в кратчайшие сроки. Им оказался 30-летний житель Казани, который был обнаружен на улице Беломорская вместе с похищенным автомобилем. Задержанный признал свою вину в полном объеме.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Казанцу грозит 5 лет лишения свободы за угон автомобиля
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