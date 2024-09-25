Казанцы ищут хозяина пуделя, потерявшегося в метро

В казанском метрополитене ищут хозяина очаровательного белого пуделя, который потерялся сегодня.

Собаку обнаружили в вагоне поезда на станции «Проспект Победы». По словам пассажиров, впервые животное заметили еще на станции «Яшьлек». Информация появилась в соцсетях МУП «Метроэлектротранс».

Фото: © соцсети

На видео, снятом очевидцами, видно, что пудель домашний – у него грустный взгляд, он растерянно смотрит по сторонам в поисках хозяина.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о владельцах животного, просят обратиться в диспетчерскую метрополитена.