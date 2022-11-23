Казанцы могут бесплатно изучить современный греческий язык

Жители Казани могут бесплатно изучить современный греческий язык. Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Занятия проходят в воскресной школе Воскресенского Новоиерусалимского подворья в классе «Гоголь» каждую субботу с 14 до 16 часов.

Казанцам будет преподавать аспирант Казанского федерального университета, алтарник Новоиерусалимского подворья Спиридон Мелас.

Запись на уроки греческого ведется в церковной лавке храма и по телефону: +7(969)199-65-55.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани выпустили ролики для желающих изучить татарский язык. 20 разговорных роликов включают в себя такие темы как: общение с сотрудниками кафе, аэропорта, театра, билетной кассы, работодателями, друзьями, прохожими, близкими.