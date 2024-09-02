Казанцы могут помочь жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов

Жители Татарстана могут оказать поддержку жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ. Для этого открыты пункты сбора гуманитарной помощи.

Как сообщает инициатива «Ярдәм янәшә. Помощь рядом», среди наиболее необходимых вещей постельное белье, полотенца, средства личной гигиены, канцелярские товары для школьников, продукты питания, микроволновки, генераторы.

Пункт сбора гуманитарной помощи работает в Казани на улице Патриса Лумумбы, дом №4, кабинет 112. Аналогичные «точки приема» открыты в Набережных Челнах, Альметьевске и селе Базарные Матаки.