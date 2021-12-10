Казанцы могут принять участие в акции на знание Конституции России

Общественное движение «Гражданин» проведет просветительскую акцию «Всероссийский тест на знание Конституции России». Мероприятие пройдет в онлайн и очном форматах.

Стать участником акции может любой желающий старше 12 лет. Акция проводится для всех, у кого есть доступ в Интернет – нужно лишь перейти на официальную онлайн-платформу www.гражданин.дети.

В 2021 году ежегодная акция будет проводиться 12 и 13 декабря. Также во время мероприятия стартуют серии Всероссийских открытых уроков на знание Основного закона страны. Целью акции является повышение общей правовой грамотности.