 Казанцы могут принять участие в акции на знание Конституции России
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Казанцы могут принять участие в акции на знание Конституции России

Принять участие в мероприятии может любой желающий старше 12 лет.

Город
10 декабря 2021  14:58
Автор:
Ольга Ильина

Общественное движение «Гражданин» проведет просветительскую акцию «Всероссийский тест на знание Конституции России». Мероприятие пройдет в онлайн и очном форматах.

Стать участником акции может любой желающий старше 12 лет. Акция проводится для всех, у кого есть доступ в Интернет – нужно лишь перейти на официальную онлайн-платформу www.гражданин.дети.

В 2021 году ежегодная акция будет проводиться 12 и 13 декабря. Также во время мероприятия стартуют серии Всероссийских открытых уроков на знание Основного закона страны. Целью акции является повышение общей правовой грамотности.

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