Казанцы могут сдать мишуру для создания первой в столице РТ экологичной елки

В этом году на Набережной Казанки в декабре установят первую экологичную елку. В высоту конструкция будет четыре метра, а сделана она будет из переработанных материалов.

Чтобы создать арт-объект, в Казани объявили сбор мишуры. До 2 декабря украшения можно будет сдать:

– с 10:00 до 20:00 ежедневно в Горкинско-Ометьевском лесу, внутри здания спортивной базы по адресу проспекту Победы, 69;

– с 10:00 до 18:00 по будням в парке «Черное озеро», на втором этаже здания проката коньков по адресу улица Дзержинского, 13 к.1.

Подробности можно узнать по тел.: +7(904)764-59-51.

Мишуру нужно сдавать без упаковки и пакетов. «Основой для елки станут производственные отходы компании Danaflex, а вкрапления мишуры придадут блеск текстуре пластика», - рассказали в пресс-службе мэрии Казани.

Ранее «КВ» сообщали, что 27 ноября в столице Татарстана пройдет экологическая акция по приему вторсырья на переработку. Казанцы смогут принести пластик, стекло, изношенные шины, компьютерную технику и другие отходы с 10 утра и до 12.30 по проспекту Победы, 141.