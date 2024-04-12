Казанцы могут сдать старые покрышки для благоустройства детских площадок

Автолюбителям города предлагают сдать старые автомобильные покрышки, которые запрещено выбрасывать вместе с твердыми коммунальными отходами.

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Республика
12 апреля 2024  14:52
Автор:
Владислав Косолапкин

Акцию проводит УК «ПЖКХ» с 12 апреля. Полученные шины будут переработаны на вторсырье, которое на ПАО «Татнефть» превратят в резиновую крошку для покрытия детских площадок. Наиболее активным горожанам обещают ценные призы

Для сбора установлено 11 контейнеров, расположенных по следующим адресам.

Приволжский район:
ул.Авангардная, 88а, ул.Магистральная, 77к5, ул.Техническая, 118

Советский район:
Сибирский тракт, 61к1, ул.Космонавтов, 73, ул.Родины, 49/3

Ново-Савиновский район:
ул.Адоратского, 76б, ул.Академика Лаврентьева, 8, ул.Фатыха Амирхана, 101в, ул.Фатыха Амирхана, 48

Кировский район:
ул.Клары Цеткин, 8б

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