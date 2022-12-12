Казанцы оставили 914 заявок на уборку снега

Свыше 900 заявок в «Открытой Казани» оставили жители столицы Татарстана с просьбой убьрать снег во дворе, сообщил сегодня в ходе утреннего совещания в мэрии города заместитель руководителя Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«За выходные в Открытую Казань поступило 914 заявок на уборку дворов. Во время первого снегопада мы получили около 300 заявок», - сообщил спикер.

По его словам, снегопад не привел к повреждению кровель и крушению козырьков балконов. Городские службы не зафиксировали обрывов линий электропередач и падения деревьев.

«Особое внимание уделяется составную двускатных крыш, угрожающие места должны быть огорожены и в кратчайшие сроки необходимо организовать сброс снега», - напомнил Гиниятллин.

По его словам, к уборке снега присоединились 383 жителя Казани, которые взяли в руки лопаты и помогали дворникам расчищать места парковки и выезды с них.