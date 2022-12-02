«Машины в зоне СВО эксплуатируют нещадно»: казанцы отправили добровольцам запчасти КАМАЗов

Силами жителей Казани собран и отправлен в зону СВО чрезвычайно ценный груз – шесть тонн запчастей для КАМАЗов. Запчасти отправлены в помощь добровольческим батальонам, использующим татарстанские большегрузы для перевозки военной техники, быстрого передвижения на местности и смены позиций. О работе добробатов «КВ» рассказал инициатор и координатор гуманитарной помощи, подполковник в отставке Евгений Жемков.

Мобильность бойца сохраняет ему жизнь

Участник специальной военной операции Жемков служил в батальоне добровольцев в должности командира взвода связи и БПЛА. Вернувшись, Евгений Владимирович приступил к сбору и отправке вещей в помощь военным. Помогли знакомые, ветераны боевых действий, предприниматели. Общими силами уже собраны и отправлены партии груза с вещами, экипировкой, оборудованием и продуктами. Недавно отправленный груз – запчасти для КАМАЗов, шины, ремкомплекты – жизненно важен, потому что машины обеспечивают мобильность бойцов. Раньше гуманитарная помощь доставлялась адресно – конкретному батальону, сейчас создан Единый центр гуманитарной помощи. Там все поступающие грузы сортируются и перераспределяются между добровольческими батальонами.

Этот отправленный груз, как обычно, в большинстве своем состоит из того, что жители Казани принесли к нам в пункт сбора гуманитарный помощи, открытый в Юдино. Это продукты питания, одежда, гигиенические принадлежности. Но основное, чего добровольческий батальон ждал, – это запчасти для КАМАЗов, – рассказывает подробности Евгений Жемков. – Список необходимых запчастей нам прислал командир батальона, где воюют наши добровольцы из Татарстана, но найти эти запчасти было не так просто.

Вся промышленность сейчас перестраивается, начинает работать на военные потребности в зоне спецоперации, и запчасти идут напрямую туда. А ситуация пока такова, что добровольческие отряды еще фактически не находятся в структуре Вооруженных Сил России, их только готовят к передаче в составы армейских подразделений. И поэтому добровольцы снабжаются по остаточному принципу.

Военные автомобили всегда работают на пределе возможностей

А срок службы, например, автомобиля в зоне специальной военной операции – это два-три месяца, потом его уже надо капитально ремонтировать, – продолжает Жемков. – Почему? В боевых условиях автомашины эксплуатируются нещадно! Ведь передвигаться порой приходится по открытой местности, не обращая внимания на ямы и бугры. Машина буквально летит! И, соответственно, ходовая у нее разбивается за пару-тройку месяцев. Да плюс еще постоянные минометные обстрелы – а это осколочные повреждения на машинах. Требуют замены и фильтры, ремни.

Когда к нам поступила новая заявка от наших ребят на помощь и список необходимых вещей, мы вот что заметили: в заявке практически отсутствуют продукты питания. Значит, там у наших ребят с этим все налаживается.

Добровольцев становится все больше

В наш добровольческий батальон, где воевал и я, стало поступать очень много заявок на прием от добровольцев. Очень много! Сейчас даже начинается формирование второго такого батальона. Батальон укомплектован полностью, а люди все едут и едут. Вот недавно мы тоже отправили туда трех добровольцев-мотобайкеров вместе с машиной. Ребята сами купили УАЗик – «буханку» – и прямо на нем и уехали воевать. Вот такие у нас в Казани отчаянные пацаны!

Но добровольцев нужно одевать, обучать, содержать, вывозить для обучения на полигон, прежде чем привести их на передовую. А для этого необходимы большие средства. Поэтому командиру батальона пришлось открыть счет, на который по возможности желающие отправляют добровольцам денежные средства. Когда мы организовали в Юдино пункт приема гуманитарной помощи, поначалу категорически отказывались принимать денежные пожертвования, брали от горожан только продукты длительного хранения и необходимую одежду. Но потом поняли: и деньги тоже нужны.

Вот приходит, например, бабуля к нам и говорит, мол, возьмите у меня 1000 рублей, отложила специально из пенсии для наших ребят, кто сейчас на СВО. Конечно, она не может купить компьютер для коптеров, но из таких пожертвований-ручейков и собираются необходимые средства для приобретения сложной техники для ведения современных военных действий.

У зимы свои требования

Какие еще предметы сейчас необходимы нашим бойцам в первую очередь? С наступлением зимы нужны теплые спальные мешки, способные удерживать тепло при температуре ниже 20 градусов мороза. По-прежнему требуется термобелье, тактические или туристические рюкзаки объемом не менее 60 литров, – поясняет Евгений Владимирович. – Кстати, отправлена уже и первая партия сшитых руками наших казанских женщин разгрузочных жилетов, термобелья, формы. Из надомниц, студентов профильных вузов, швей нашего города создана группа в интернете «Шьем для наших Казань». Этот посыл подхвачен уже всей Россией, и теперь во многих городах страны движение набирает все большую популярность. Своих не бросаем!

Пункт приема гуманитарной помощи по адресу: г. Казань, пос. Юдино, ул. Ильича, 21/8 открыт с 9 до 18 часов ежедневно.

Казанцы могут отправить и денежные пожертвования нашим добровольцам. Счет карты Сбербанка: 4817 7602 2659 7155, Сергей Александрович Фомченков.