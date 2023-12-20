Казанцы отправили новогодние подарки жителям Лисичанска и Рубежного

В отправке колонны из пяти фур принял участие мэр Казани Ильсур Метшин.

«Очередную, двенадцатую, гуманитарную колонну отправляем благодаря неравнодушным казанцам, представителям бизнеса. Мы укомплектовали фуры, как и раньше, исходя из той заявки, которая нам поступает от руководства Лисичанска и Рубежного. Жителям этих городов необходимы одежда, бытовая химия, медикаменты, стекло, строительные материалы. И отдельно, конечно, в фуры загрузили новогодние сладости, подарки. Их получат три тысячи детей. Счастливого Нового года!», – прокомментировал он.

Жители и компании Казани активно участвовали в сборе гуманитарной помощи для жителей Лисичанска и Рубежного. Например, сотрудники АО «Химград» отправили медицинские маски и товары первой необходимости в медицинские учреждения этих городов. Булочно-кондитерский комбинат (БКК) предоставил сладкие подарки, включая чак-чак, для детей и взрослых. Медиагруппа «РИМ» собрала 11 тонн бытовых средств и порошков. В сборе помощи также участвовали МУП «Метроэлектротранс», АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани», СК «Волга-Автодор» и другие организации.