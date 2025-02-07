Казанцы получили услуги исполкомов районов РТ, не выезжая из города

Практически 18 тысяч жителей Казани воспользовались возможностью получать муниципальные услуги от исполкомов других муниципалитетов Татарстана, не покидая своего города. Об этом сообщила директор Многофункционального центра (МФЦ) Республики Татарстан Ленара Музафарова на итоговом заседании коллегии учреждения.

«Представьте, сколько времени и денег сэкономили жители Татарстана», – отметила Музафарова.

В Набережных Челнах эта услуга была востребована почти 7 тысячами человек, в то время как в Нижнекамске - менее 1 тысячи.