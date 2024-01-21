Казанцы помогают дворникам убрать снег во дворах и проездах

Мэрия Казани и администрации районов города сообщают, что дорожные службы и дворники уже несколько дней работают в усиленном режиме. Тем не менее, из-за большого количества выпавшего снега они не успевают оперативно его убрать. Дело в том, что 19 января снегопад в Казани побил пятилетний рекорд. На помощь им пришли обычные горожане, которые с помощью личных лопат тоже расчищают себе и соседям дорогу.

«ЖК Сандугач, Салават Купере, Царево вилладж, ул.Симонова, 15, ул. Бондаренко, 20/22, ул. Олега Кошевого, 6а, ул. Чистопольская, 66, ул. Зорге, 83, 85, 95, ул. Голубятникова,20, пр. Победы, 56 и множество других дворов, спасибо! Такая помощь бесценна», — пишут муниципальные чиновники.

Администрация Вахитовского и Приволжского района рассказала, что на уборку дворов вместе со взрослыми выходят и маленькие помощники.

В администрации Авиастроительного и

Ново-Савиновского района заявили, что гордятся каждым, кто вышел на помощь городским службам. «Ваша помощь городским службам бесценна. И с таким снегопадом справимся вместе», — написано в ее телеграм-канале.

Администрация Кировского и Московского районов Казани рассказала о том, как жители помогли расчистить двор дома №4 по ул. Блюхера, и попросили подписчиков поделиться собственными роликами. «Мы ценим вашу готовность отдать свое время и силы, чтобы поддержать городские службы в этот снегопад, который обрушился на Казань», — поблагодарили неравнодушных горожан.

«Провели время с пользой», — ответили на это жители в комментариях.

Кадрами совместной работы с соседями поделились жители дворов домов в «Салават Купере», ЖК «Сандугач» и множество других жителей города.