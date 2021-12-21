Казанцы попали в пятерку финансово-активных граждан России

Казанцы попали в топ финансово-активных граждан России, заняв пятое место. На первой и второй позициях — Москва и Санкт-Петербург. Соответствующие данные содержатся в исследовании Сравни.ру.

Пользователи маркетплейса стали чаще интересоваться кредитами по сравнению с прошлым годом. Так, жители Казани стали на 3,1% больше пользоваться финансовыми услугами онлайн во второй половине 2021 года, отмечают эксперты.

Больше всего к финансовым продуктам вырос интерес среди людей в возрасте от 25 до 34 лет (26,2%), второе место — от 35 до 44 лет (23,4%). Также молодежь в возрасте от 18 до 24 стала чаще интересоваться финансами. Они составили 12,9% от общего количества пользователей.

По данным Сравни.ру, граждане России оформили на 96% больше полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в этом году.