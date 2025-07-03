Казанцы приглашаются на танцевальный мастер-класс

Сегодня в Казани в 18.00 на набережной озера Кабан пройдет уникальный танцевальный мастер-класс. В рамках проекта «Хәрәкәттә - бәрәкәт» профессиональные хореографы Владислав Уткин и Рафаэль Мустяков научат всех желающих изящным движениям традиционного татарского танца.

Участники освоят характерные для татарского танца мелкие и быстрые движения ног, которые напоминают рисование орнамента, сообщается на сайте мэрии Казани. Ведущими мероприятия выступят Алсу Магсумзянова и Ильфак Хафизов, а музыкальное сопровождение обеспечат Айдар Абдрахимов, Дина Барвиш и Айбулат Харисов.