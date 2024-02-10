Казанцы приняли участие в 42-ой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»

Сегодня, 10 февраля, в Казани прошла 42-ая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Впервые регистрация для участия проводилась через «Госуслуги». На этот раз прием заявок от желающих завершился еще за день до забега - 9 февраля. По предварительным данным, акцию поддержали порядка 10 тысяч человек.

Забег прошел на пяти площадках: в Горкинско-Ометьевском лесу, пойме реки Казанки по улице Гаврилова, в поселке Нагорный, на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино и на территории лыжно-биатлонного комплекса в поселке Мирный. Здесь и состоялись главные гонки, официальная церемония открытия, включая профессиональные забеги на дистанциях 2, 5 и 10 км, а также массовый забег на 2024 м.

Как отметила одна из участниц, жительница Ново-Савиновского района, это очень хорошо, что площадок сразу несколько – удобно добираться до места старта и обратно.