Казанцы привели в порядок больше 45 млн квадратных метров в рамках субботников и акций

В Казани завершился двухмесячник по санитарной очистке города, в ходе которого были приведены в порядок улицы, зеленые зоны и дворы общей площадью более 45 миллионов квадратных метров. Жители города вместе с сотрудниками предприятий и организаций активно присоединились к массовой уборке.

Как отметил председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Игорь Саляхутдинов, на полигоны было вывезено 294 тысячи кубометров отходов, ликвидированы 70 несанкционированных свалок и очищены территории парков и скверов общей площадью около 5,5 тысяч гектаров.

Мэр Казани Ильсур Метшин выразил благодарность всем, кто принял участие в субботнике, подчеркнув значимость проделанной работы. Он поручил завершить оставшиеся работы до 1 июня и обратить внимание на обращения жителей по уборке территории озера Верхний Кабан. В ходе двухмесячника были также промыты ограждения безопасности протяженностью более 130 километров, свыше 39 тысяч дорожных знаков и 800 остановочных павильонов.

Заключительные мероприятия включали семейный субботник на озере Верхний Кабан и уборку в экопарке Дубрава. В массовой уборке 20 апреля приняли участие более 28 тысяч человек, очищено 100 территорий и вывезено свыше девяти тысяч кубометров мусора. Метшин отметил, что активное участие предприятий, таких как компания «СИБУР», в организации экологических мероприятий, является хорошей практикой, объединяющей жителей и приносящей пользу экологии города.