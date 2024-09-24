Казанцы приютили девять собак на акции «Лапа дружбы»

news_top_970_100
Город
24 сентября 2024  11:03
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанцы приняли участие в заключительной в этом году благотворительной акции «Лапа дружбы», которая прошла в Горкинско-Ометьевском лесу.

Девять собак, ранее живших в приюте «Зооцентр», обрели новых хозяев, а горожане передали приютам более 40 килограммов корма, игрушки, амуницию, пеленки и средства для профилактики.

За весь сезон, с момента старта проекта «Казань без брошенных животных» в 2021 году, на подобных акциях казанцы приютили около 30 собак. Всего с начала года 100 собак нашли дом благодаря заботе горожан.

 

Фото: © пресс-служба мэрии Казани

Проект «Казань без брошенных животных», инициированный мэром города, направлен на сокращение числа бездомных собак и повышение ответственности общества к животным. В рамках проекта в парках и скверах регулярно проводятся благотворительные акции, а в школах и детских садах реализуются образовательные программы, которые знакомят детей с правилами ответственного отношения к животным.
 

news_right_column_240_400
Новости
В Казани за неделю вывезли почти 150 тысяч кубометров мусора
В Казань на «Кросс нации» приезжают даже из Благовещенска
В Казань на «Кросс нации» приезжают даже из Благовещенска
Гориллы из казанского зооботсада отметили международный праздник
Тинчуринцы представили спектакль о жизни татарской деревни в послевоенные годы
Тинчуринцы представили спектакль о жизни татарской деревни в послевоенные годы
В Челнах из-за нарушений закрыли стоматологическую клинику
Замглавы Росгвардии Лебедев обсудил с Миннихановым материально-техническую базу региона
Замглавы Росгвардии Лебедев обсудил с Миннихановым материально-техническую базу региона
Минниханов: «Благодарность хлеборобам, которые смогли собрать достойный урожай»
Минниханов: «Благодарность хлеборобам, которые смогли собрать достойный урожай»
Минниханов обсудил с главой Росреестра внедрение системы пространственных данных в Татарстане
Минниханов обсудил с главой Росреестра внедрение системы пространственных данных в Татарстане