Казанцы решат судьбу подземной галереи на Баумана

13 августа в 19:00 в Казани пройдет открытая дискуссия, посвященная будущему подземной галереи на улице Баумана.
Жители города вместе с экспертами обсудят, как можно использовать это пространство на благо Вахитовского района и Казани.
В дискуссии примут участие директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина, глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов. Модерировать дискуссию будет Тимур Сулейманов, помощник Раиса РТ.
Мероприятие пройдет на территории самой подземной галереи.