Казанцы решат судьбу подземной галереи на Баумана

13 августа в 19:00 в Казани пройдет открытая дискуссия, посвященная будущему подземной галереи на улице Баумана.

Жители города вместе с экспертами обсудят, как можно использовать это пространство на благо Вахитовского района и Казани.

В дискуссии примут участие директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина, глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов. Модерировать дискуссию будет Тимур Сулейманов, помощник Раиса РТ.

Мероприятие пройдет на территории самой подземной галереи.