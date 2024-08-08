Казанцы решат судьбу подземной галереи на Баумана

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Город
8 августа 2024  09:33
Автор:
Эндже Гарафиева

13 августа в 19:00 в Казани пройдет открытая дискуссия, посвященная будущему подземной галереи на улице Баумана.

Жители города вместе с экспертами обсудят, как можно использовать это пространство на благо Вахитовского района и Казани.

В дискуссии примут участие директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина, глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов. Модерировать дискуссию будет Тимур Сулейманов, помощник Раиса РТ.

Мероприятие пройдет на территории самой подземной галереи.

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