Казанцы смогут исправлять ошибки в номере авто в «Горпарковках» онлайн

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Город
18 сентября 2024  10:02
Автор:
Эндже Гарафиева

Мобильное приложение и сайт «Горпарковки» теперь позволят казанским автомобилистам самостоятельно исправлять ошибки, допущенные при вводе госномера автомобиля или номера парковочной зоны.

Ранее любая неточность оборачивалась для водителя обращением в комитет по транспорту с заявлением. Благодаря обновлению сервиса количество таких обращений сократилось в разы – с 40 до 7-8 в неделю.

Важно отметить, что новый функционал доступен только тем, кто оплачивает парковку через приложение или сайт «Горпарковки». Для пользователей СМС-оплаты и паркоматов процедура исправления ошибок осталась прежней.

Помимо исправления ошибок, обновление ПО «Горпарковок» позволило решить и другую проблему – хитрости водителей, оплачивающих только первый и последний часы парковки. Теперь система учитывает все время стоянки автомобиля, что делает невозможным использование парковки в течение всего дня по цене двух часов.

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