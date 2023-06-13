Казанцы смогут бронировать парковочные места с помощью абонементов

У казанцев появится возможность бронировать парковочные места при помощи абонементов на городской паркинг. С этим предложением выступил исполком города. Пока документ находится на стадии прохождения антикоррупционной экспертизы, которая завершится к концу этой недели.

«Размер единовременного авансового платежа за размещение транспортного средства на муниципальных платных парковках, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Казани, на длительный период», – в такой редакции будет изложен п. 2.2.1 соответствующего документа.

Цена месячного абонемента в Московском, Кировском, Ново-Савиновском, Советском, Приволжском и Авиастроительном районах Казани будет составлять 6,3 тыс. рублей. Исключением станет Вахитовский район – стоимость абонемента составит 12,8 тыс. рублей за месяц и 110 тыс. рублей за год.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани нанесут синюю разметку на платные муниципальные парковки. Новое требование вступило в силу с 1 марта.