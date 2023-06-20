Казанцы смогут поучаствовать в ночном забеге, спортивном ориентировании и велогонке в июле

Жители Казани смогут принять участие в ночном забеге, который пройдет в столице РТ 18 июля. Об этом сообщают организаторы.

Забег «Ночная Казань» включит в себя две дистанции для взрослых – 5 км и 10 км (старт – в 22:45 и 0:00 соответственно) и два маршрута для детей – 300 м и 600 м (начало – в 17:00).

«Ночная трасса города включит в себя самые живописные и интересные места столицы с ночной подсветкой: Кремлевскую набережную, Казанский Кремль, Дворец Земледельцев и Центр семьи «Казан», – отметили организаторы.

Также в ходе мероприятия казанцы и гости города смогут поучаствовать спортивном ориентировании, в котором им предстоит найти контрольные пункты с помощью карты. Начало соревнований – 18:00.

Желающие принять участие могут зарегистрироваться здесь. Заявки будут приниматься до 10 июля включительно.

«В рамках серии TIMERMAN после «Ночной Казани» запланирована и велогонка Tatneft Tour De Tatarstan. Almetyevsk, который пройдет 23 июля», – поделились организаторы серии мероприятий.