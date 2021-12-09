Для казанцев проведут бесплатный тест на ВИЧ-инфекцию

Казанцы смогут пройти анонимное бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, пройти тест можно будет с 11 утра до 5 вечера на улице Баумана (под часами) и по адресу улица Петербургская, 1.

Кроме этого, жителям города расскажут о рисках которые могут привести к заражению инфекцией и ответят на вопросы.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане уровень заражения ВИЧ в два раза ниже среднероссийского. По итогам 2021 года на учете инфицированных в республике стоят более 15 тыс. человек.