 Для казанцев проведут бесплатный тест на ВИЧ-инфекцию
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Для казанцев проведут бесплатный тест на ВИЧ-инфекцию

На мероприятии жителям города расскажут о рисках которые могут привести к заражению и ответят на вопросы.

Город
9 декабря 2021  17:18
Автор:
Эдуард Салихов

Казанцы смогут пройти анонимное бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. 

Так, пройти тест можно будет с 11 утра до 5 вечера на улице Баумана (под часами) и по адресу улица Петербургская, 1.

Кроме этого, жителям города расскажут о рисках которые могут привести к заражению инфекцией и ответят на вопросы.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане уровень заражения ВИЧ в два раза ниже среднероссийского. По итогам 2021 года на учете инфицированных в республике стоят более 15 тыс. человек.

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