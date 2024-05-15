Казанцы смогут забрать себе питомца из приюта, которых привезут на выставку в «Ак Барс арене»

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Город
15 мая 2024  18:13
Автор:
Эндже Гарафиева

В эти выходные, 18 и 19 мая, на территории стадиона «Ак Барс Арена» в Казани состоится благотворительный фестиваль WOOF, где будут представлены более 90 собак и кошек из местных и республиканских приютов.

Фестиваль пройдет с 11:00 до 19:00 по адресу: проспект Хусаина Ямашева, 115а. 18 мая запланирована выставка собак, а 19 мая — кошек.

Все представленные животные здоровы, социализированы, вакцинированы, стерилизованы и имеют ветеринарные паспорта.

На фестивале посетители смогут принять участие в розыгрышах призов, посетить фотозону и получить консультации специалистов.

Также принимаются донаты в виде корма, мисок, амуниции, ветоши, пеленок, медикаментов, лотков, наполнителей и игрушек для животных.

Посетителям, которые захотят увезти животное домой, будут предоставлены специальные подарки. Для оформления договора ответственного содержания понадобится паспорт. Вера Митина, президент благотворительного фонда «Ника» и организатор фестиваля, подчеркивает значимость фестиваля, который уже девять лет помогает находить дом для животных из приютов и просвещает общественность о проблемах бездомных животных.

Основная цель мероприятия — найти новые дома для как можно большего числа кошек и собак, а также повысить осведомленность жителей о возможностях помочь животным. По прошлым данным, более 200 семей из разных уголков России уже приняли у себя животных с фестиваля.

Вход на мероприятие свободный, как сообщили организаторы.

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