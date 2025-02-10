Казанцы стали чаще совершать технические ошибки при оплате парковочных сессий

В 2024 году административные комиссии Казани составили 794 протокола за нарушение муниципальных правил благоустройства, что привело к общей сумме штрафов свыше 13 миллионов рублей. На данный момент взыскано 5,5 миллиона рублей из этой суммы, как сообщил начальник управления по организации деятельности административных комиссий Наиль Биктагиров на аппаратном совещании.



«Большинство нарушений было зафиксировано в зимний период. Как известно, январь и февраль прошлого года были богаты снегопадами, что способствовало росту дел по статье 3.6 КоАП РТ, касающейся очистки территории от снега», – отметил спикер.



Он добавил, что контролирующие органы продолжают следить за состоянием территорий, чтобы минимизировать негативные последствия для города и его жителей. В отношении недобросовестных организаций и собственников земельных участков будут применяться строгие меры административного воздействия.



Наиль Биктагиров также сообщил о росте нарушений за неуплату муниципальных парковок, который почти удвоился по сравнению с прошлым годом. Это связано с улучшением системы фиксации фактов неоплаты.



Кроме того, увеличилось количество технических ошибок, совершаемых горожанами при оплате парковочных сессий. Чаще всего казанцы неверно вводили государственный регистрационный знак автомобиля или номер парковочной зоны, а также не успевали оплатить размещение транспорта в течение первых 15 минут.



Спикер напомнил, что жители могут самостоятельно исправить ошибочно указанный госномер или номер парковочной зоны до конца текущих суток через личный кабинет на сайте «Казанский паркинг» и в мобильных приложениях.



«По другим видам правонарушений наблюдается снижение поступления материалов от контролирующих органов», – заключил Наиль Биктагиров.