Казанцы тратят на ювелирные подарки больше: средний чек вырос на 11%

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Республика
4 января 2025  16:41
Автор:
Назиля Фахрутдинова

В Казани средний чек на новогодние ювелирные подарки увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом, достигнув 8380 рублей. При этом общероссийский показатель оказался выше — 8875 рублей.  

Согласно исследованию аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV, самыми популярными украшениями в этом сезоне стали серьги, которые выбрали 28% покупателей. На втором месте — кольца (27%). Также заметно вырос спрос на цепи: их приобрели 15% покупателей. Браслеты и подвески оказались в приоритете у 10% клиентов.  

Казанцы чаще отдают предпочтение изделиям из серебра, а в качестве вставок выбирают недрагоценные камни.

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