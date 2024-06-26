Казанцы увидят семь свадеб народов Татарстана

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Казани стартует новый сезон проекта «Древо жизни». В этом году он будет посвящен объявленному в России Году семьи.

Первое мероприятие фестиваля, названное «Семь свадеб народов Татарстана», состоится 3 июля в 18:00 в парке имени Горького.

Казанцы смогут познакомиться с традициями свадебных обрядов татар, русских, чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы и башкир. Семь национальных подворий представят интерактивные программы, связанные со свадьбой своего народа.

Гостей праздника ждут мастер-классы по вышивке, изготовлению поясов, глиняных игрушек, нагрудных женских украшений, посуды, кукол-неразлучников и резьбе по дереву, приготовлению татарских «Кияү пәрәмәче». Все желающие смогут отведать чай с травами из самовара.

В парке будет работать фотовыставка «Свадебная обрядность народов Поволжья глазами фотографов ХХ и XXI веков», а на интерактивной площадке «В гостях у свахи» казанцам помогут найти пару.

Для самых юных участников мероприятия организуют зону мастер-классов, откуда каждый гость праздника уйдет с памятным подарком. В финале вечера запланирован парад женихов и невест. Вход на мероприятие свободный.

Проект реализуется с 2022 года мэрией Казани и Ассамблеей народов Татарстана при поддержке комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане.