Казанцы вносят изюминку в благоустройство каждого двора

На очередном «деловом понедельнике» в казанской мэрии главы районов и их подчиненные отчитались о ходе выполнения работ по программе «Наш двор» в столице Татарстана.

Так, глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Ренат Шамсутдинов доложил, что в текущем году предусмотрен ремонт 50 придомовых территорий, что улучшит жизнь сразу 34 тысячам горожан из этих двух районов. Причем на 12 объектах благоустройство на сегодня уже закончено. Проекты реконструкции обсуждались с жителями в ходе порядка 130 встреч. Шамсутдинов привел в пример территорию около дома №9 по улице Мусина, где на новой детской игровой площадке уложат прорезиненное покрытие, а жильцы самостоятельно организуют двор без машин. Надеемся, что площадкой смогут воспользоваться и дети из соседнего дома по Мусина, 7, про который недавно писали «КВ».

В Вахитовском и Приволжском районах радостная новость - впервые возле 53 домов появится освещение.

Интересно, как их жильцы раньше ходили по дворам впотьмах. Как сообщил первый замглавы администрации районов Айрат Ахмадуллин, здесь установят более 1,2 тысячи светоточек и 832 опоры освещения. Всего в указанных районах должны благоустроить 77 дворов для 112 домов, в которых проживают около 20 тысяч жителей. Общая площадь ремонтируемых придомовых территорий - 438 тысяч квадратных метров. Работы выполнены уже на 36 объектах. При планировании благоустройства проведено 112 встреч с горожанами. И они не остаются безучастными.

Вот конкретный пример: порядка 1,2 тысячи жильцов домов №93, 93а и 95 по улице Рихарда Зорге приняли участие в сборе старых автомобильных покрышек для обустройства футбольного поля с безопасным покрытием.

Кроме того, в этих районах в рамках подготовки к Играм БРИКС в Казани были отремонтированы фасады 32 домов. А еще по инициативе УК на стенах 89 домов и на трансформаторной подстанции нанесут муралы с изображением счастливых семей.

Недавно назначенный глава администрации Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков рассказал, что здесь установят 1106 малых архитектурных форм. Районы станут намного краше. Всего на их территории отремонтируют более 131,8 тысячи квадратных метров дорожного покрытия. Это 66 дворов, в которых проживают более 18 тысяч человек. В 26 из них ремонт окончен. Жаворонков тоже обратил особое внимание на освещение во дворах. Опоры (или по-простому столбы) появились в 34 дворах, на четырех объектах работы продолжаются, еще на 28 конструкции установят до конца лета. В восьми дворах заменили только светодиодные светильники, так как с опорами там все в порядке. Не забыли спросить и мнение жителей по вопросу благоустройства: в преддверии старта преобразований было проведено 198 встреч.

В самом большом районе города - Советском - хотят сделать жизнь комфортнее для порядка 22 тысяч жителей из 121 МКД. Это 61 двор. Из них на 30 дорожные работы завершены, еще на 26 выполнен монтаж опор освещения. И здесь во дворах появились малые архитектурные формы. На сегодня их установили только 40%, или 536.

Дополнительно за счет спонсорских средств планируется оборудовать четыре спортивные площадки с резиновым покрытием, футбольные поля, комплекс спортивных тренажеров и стритбольные площадки.

Первый замглавы администрации Советского района Андрей Яковлев в своем докладе сделал акцент на ликвидации незаконно установленных сооружений. Только на улице Водстрой в поселке Киндери их демонтировали более 50 штук.

В целом по городу промежуточные результаты реализации программы «Наш двор» такие: благоустраивают территории 454 домов общей площадью более 530 тысяч квадратных метров. В 104 дворах работы завершены.

Ведущий заседание глава исполкома Казани Рустем Гафаров отметил: «Благоустроенный двор постепенно сливается с массивами благоустроенных микрорайонов и кварталов - это то, что мы называем городской средой. За это время горожане прошли путь от недоверия к активному участию в обсуждении проекта. Для жителей и городской власти это важный урок - слушать и слышать друг друга, вести конструктивный диалог. Благодаря участию казанцев дворы получаются не под копирку, а со своей индивидуальностью».