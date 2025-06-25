Казанцы вновь смогут любоваться Кремлем с Кировской дамбы

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Город
25 июня 2025  10:54

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова глухие шумозащитные экраны на Кировской дамбе заменят на прозрачные конструкции. Это решение позволит сохранить живописные виды на Казанский Кремль, которые могли быть утрачены после монтажа первоначальных ограждений.

Как сообщила помощник руководителя республики Олеся Балтусова, курирующая вопросы сохранения объектов культурного наследия, текущие конструкции вызывали нарекания у горожан не только из-за ограничения обзора, но и по причине неудобства для пешеходов и велосипедистов.

Работы по установке шумозащитных экранов начались в середине июня после проведения соответствующего тендера Дирекцией финансирования дорожных программ еще в апреле. Теперь проект будет скорректирован с учетом новых требований.

Следующим этапом благоустройства дамбы станет модернизация пешеходных зон, что должно значительно улучшить условия для прогулок и активного отдыха горожан. Это решение стало результатом диалога власти с жителями, обеспокоенными сохранением исторического облика города.

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