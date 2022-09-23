Казанцы возмутились из-за плаката болельщицы на матче «Ак Барса»

В соцсети опубликовали фото с матча «Ак барс» - «Спартак», где одна из болельщиц держит в руках плакат с надписью: «Выйду замуж за хоккеиста Ак Барса». Шутливое фото вызвало бурю негодования горожан в комментариях.

Некоторые отметили, что у девушки корыстный умысел, она хочет выйти замуж за «деньги». «Раньше миллионеров искали, а теперь хоккеистов. Просто у миллионеров бабки заморожены, вот теперь и кидаются на хоккеистов», - пишут пользователи.

Нашлись и те, кто негативно отозвался о самой девушке: «ее и бесплатно не заберут», «Выйдет она. Кто ж тебя возьмет-то?» и другое.